"Нефтехимик" прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА в КХЛ

Нижнекамский клуб победил в овертайме со счетом 4:3

ТАСС, 3 ноября. Нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 4:3 в овертайме обыграл московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Нефтехим-Арене" в присутствии 3 718 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Рафаэль Бикмуллин (10-я минута), Евгений Митякин (21), Егор Попов (23) и Кирилл Воробьев (61). У проигравших отличились Сергей Плотников (10), Прохор Полтапов (15) и Владислав Каменев (21). Плотников провел 750-й матч в КХЛ.

ЦСКА прервал серию из 11 побед подряд. Армейцы набрали 38 очков после 25 матчей и располагаются на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. "Нефтехимик" с 21 очком после 25 игр идет на 10-м месте в Восточной конференции.

В следующем матче ЦСКА 7 ноября примет ярославский "Локомотив". "Нефтехимик" 5 ноября сыграет дома с уфимским "Салаватом Юлаевым".