Двух болельщиков арестовали за расизм на матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Севилья"

Встреча прошла в среду и закончилась победой английской команды со счетом 3:1

ТАСС, 3 ноября. Два болельщика испанской "Севильи" были арестованы за проявление расизма во время матча заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов против англйиского "Манчестер Сити". Об этом в четверг сообщает пресс-служба "Манчестер Сити".

Встреча прошла в среду в Манчестере и завершилась победой английской команды со счетом 3:1.

"Манчестер Сити" решительно осуждает расистские оскорбления, которым подвергся [защитник "Манчестер Сити"] Рико Льюис со стороны болельщиков "Севильи" во время вчерашнего матча. Было произведено два ареста, и мы продолжаем работать совместно с "Севильей" для расследования этого дела", - говорится в заявлении пресс-службы.

17-летний Рико Луис забил гол в матче с "Севильей", который позволил его команде сравнять счет.