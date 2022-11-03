"Монако" обыграл "Црвену Звезду" и вышел в плей-офф Лиги Европы по футболу

В другом матче группы H венгерский "Ференцварош" под руководством Станислава Черчесова со счетом 0:1 уступил турецкому "Трабзонспору"

ТАСС, 3 ноября. Футбольный клуб "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, дома победил сербскую "Црвену Звезду" со счетом 4:1 в матче заключительного, шестого тура группового этапа футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф за право сыграть в 1/8 финала турнира. Встреча прошла в четверг.

Забитыми мячами в составе "Монако" отметился Кевин Фолланд (5-я, 27-я, 87-я минуты). На 50-й минуте встречи защитник "Црвены Звезды" Милан Родич забил мяч в свои ворота. У "Црвены Звезды" отличились Гелор Канга (54). Головин провел на поле 85 минут.

В другом матче группы Н турецкий "Трабзонспор" со счетом 1:0 обыграл венгерский "Ференцварош", главным тренером которого является бывший наставник сборной России Станислав Черчесов. В турнирной таблице "Ференцварош" занимает первое место (10 очков), далее идут "Монако" (10), "Трабзонспор" (9) и "Црвена Звезда" (6). Ранее "Ференцварош" в пятом туре гарантировал себе первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. "Трабзонспор" вышел в раунд плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги конференций.

Плей-офф Лиги Европы начнется 16 февраля. Финал Лиги Европы пройдет в Будапеште 31 мая.