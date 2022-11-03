Зарипов: хоккеистам "Ак Барса" мешает психологический фактор после неудачных игр

По мнению капитана казанской команды, игроки допускают много ошибок во время матчей

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Капитан "Ак Барса" Данис Зарипов считает, что игроки казанского клуба допускают много ошибок из-за психологического фактора после серии неудачный матчей. Такое мнение нападающий высказал ТАСС в четверг.

"Ак Барс" на своем льду в серии буллитов (2:1) победил уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Я бы не стал выделять результат этой игры, было много брака, много моментов, над которыми надо работать, повышать результативность. На мой взгляд, пройдя уже столько неудачных игр, психологический момент очень сильно срабатывает, но я верю в ребят и уверен, это все вернется, и те, кто был лучшим, они останутся лучшими", - сказал Зарипов.

"Есть усталость от дерби, но мы ничего не можем поделать. Если мы еще будем на этом фронте ворчать, то результатов вообще не будет. Наше дело выходить и просто выигрывать", - отметил Зарипов.

Капитан "Ак Барса" признался, что сложно было возвращаться на лед после травмы. В последний раз перед матчем с "Салаватом Юлаевым" Зарипов выходил на лед в игре против "Трактора" (2:5) 16 октября.

"Совсем непросто, это было неизбежно, была травма, пришлось пропустить несколько игр. Конечно, не сразу выйдешь на игры, нужно немного привести себя в порядок, набрать форму, физику, чем я и занимался в последние дни. Сегодня тренерский штаб доверился мне, и я старался поддержать ребят и включится именно так, чтобы не снижать игровые способности", - сказал Зарипов.

Звездный состав не дает гарантии побед

Зарипов рассказал, что не жалеет о решении продолжить карьеру. "Очень хотим дарить радость болельщикам и тем, кто находится за пределами нашей страны, кто следит за хоккеем. Но не всегда все получается. Никто и не обещал, что будет все хорошо. Коллектив звездный, это еще не факт, что мы будет все выигрывать", - сказал 41-летний хоккеист.

"Честно, пока даже и не думал [сожалеть о продолжении карьеры]. Всю жизнь проведя в этой атмосфере. Я живу этим. Я давно не был в такой ситуации, тем и интересней проявить тебя с лучшей стороны и дать ребятам помощь и веру, это еще не предел. У нас все еще впереди", - сказал нападающий.

Зарипов является единственным в истории лиги пятикратным обладателем Кубка Гагарина, трехкратным чемпионом мира.