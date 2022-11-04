Касаткина обыграла Гауфф и одержала первую победу на Итоговом турнире WTA

Россиянка победила со счетом 7:6 (8:6), 6:3

ТАСС, 4 ноября. Россиянка Дарья Касаткина в ночь на пятницу обыграла представительницу США Кори Гауфф в матче второго тура Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проходят в американском городе Форт-Уэрт (штат Техас).

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу Касаткиной, посеянной на турнире под восьмым номером. Гауфф имеет четвертый номер посева. В другом матче группы А первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши (первый номер посева) обыграла француженку Каролин Гарсию (6) со счетом 6:3, 6:2 и обеспечила себе выход в полуфинал соревнований.

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы, по две лучшие спортсменки выйдут в полуфинал. В группе В выступают представительница Туниса Онс Жабер (2), американка Джессика Пегула (3), белоруска Арина Соболенко (7) и гречанка Мария Саккари (5).

Касаткиной 25 лет, она занимает восьмое место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла шесть турниров под эгидой организации в одиночном разряде, в 2022 году она дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции.

Гауфф 18 лет, она занимает четвертое место в рейтинге WTA, на счету американки две победы на турнирах под эгидой организации. Американка является финалисткой Открытого чемпионата Франции 2022 года.

Итоговый турнир WTA проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету Мартины Навратиловой (8), представлявшей Чехословакию и США. Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). Действующей победительницей соревнований является испанка Гарбинье Мугуруса. Итоговый турнир WTA завершится 7 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $5 млн.