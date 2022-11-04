Шанхайский марафон состоится 27 ноября в условиях антиковидных ограничений

Все участники не должны покидать город после 17 ноября, также им необходимо будет проходить ПЦР-тесты каждый день за три дня до старта

ШАНХАЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Шанхайский марафон, отмененный в 2021 году из-за антиковидных ограничений, состоится 27 ноября с участием порядка 18 тыс. человек. Об этом сообщает в пятницу местный информационный ресурс "Шангуань".

Заявки на участие в 42-километровом забеге организаторы начали принимать в четверг вечером. Учитывая сохраняющиеся антиковидные ограничения в городе, выйти на дистанцию смогут только те, кто постоянно проживает в Шанхае. К забегу также допустят иностранцев, которые прожили в городе не менее шести месяцев и имеют действующую визу.

Сбор с китайских участников составит 100 юаней ($13,67), а иностранцам придется заплатить по 300 юаней ($41,6). Окончательный список тех, кто сможет выйти на дистанцию, утвердят в следующий понедельник. Тем, кто зарегистрировался еще на прошлогодний марафон, но сейчас проживает за пределами Шанхая, организаторы обязуются компенсировать взносы.

Согласно установленным правилам, все участники марафона не должны покидать город после 17 ноября. Бегунам также необходимо будет проходить ПЦР-тесты каждый день за три дня до старта.

Забег начнется в 07:00 по местному времени от набережной Вайтань в районе Хуанпу. Финишная черта будет находиться на пересечении улиц Лунци и Юйцзинь в городском районе Сюйхуэй.

До начала распространения коронавируса Шанхайский марафон был масштабным спортивным праздником, который ежегодно привлекал десятки тысяч участников со всего мира. К примеру, в 2019 году на дистанцию вышло 38 тыс. человек, а в 2020 году число участников сократилось до 9 тыс.