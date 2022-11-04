Ольховский считает, что теннисист Джокович играл намного быстрее Хачанова

В четверг Джокович победил Хачанова со счетом 6:4, 6:1 в третьем круге турнира ATP в Париже

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Серб Новак Джокович играл быстрее, стабильнее и лучше россиянина Карена Хачанова в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В четверг Джокович победил Хачанова со счетом 6:4, 6:1 и вышел в четвертьфинал турнира в Париже.

"Джокович есть Джокович, против таких людей психологически очень тяжело играть. Если бы Карен играл с Джоковичем как в предыдущих матчах, то результат мог быть несколько иным. Может, не выиграл бы, но счет был бы другой. Иногда бывает, что уровень чуть-чуть падает, но здесь и соперник играл намного быстрее, намного стабильнее, намного лучше, в таких ситуациях не знаешь, что с этим делать", - сказал Ольховский.

Хачанову 26 лет, он занимает 19-е место в рейтинге ATP. На его счету четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2022 году. На Олимпиаде в Токио Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде.

Джоковичу 35 лет, он располагается на седьмом месте в мировом рейтинге. На счету серба 90 побед на турнирах ATP. Джокович одержал 21 победу на турнирах Большого шлема, также он является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде. В 2010 году в составе сборной Сербии он стал обладателем Кубка Дэвиса. Джокович - рекордсмен по числу недель, проведенных на первом месте в мировом рейтинге (373).