Актер Федотов станет партнером фигуристки Медведевой на "Ледниковом периоде"

Об этом ТАСС сообщил источник

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева продолжит выступление на телевизионном шоу "Ледниковый период" с актером Федором Федотовым. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник.

Изначально Медведева выступала на шоу в дуэте с российским блогером Даней Милохиным. 25 октября Милохин объявил об уходе из "Ледникового периода" в связи с усталостью.

"Партнером будет Федотов. Завтра они уже начнут сьемки, - сказал источник. - Они очень подошли друг другу. Федор - победитель прошлого сезона, у него за плечами большой опыт, в том числе в съемках фильма "Серебряные коньки".

Медведевой 22 года, она является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), также на ее счету серебряные медали Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании и в командном первенстве. В 2019 году фигуристка завоевала бронзу чемпионата мира, в 2018 году - серебро чемпионата Европы.

Новый сезон "Ледникового периода" стартовал в эфире Первого канала 15 октября.