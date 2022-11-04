Подопечная Плющенко фигуристка Титова выиграла этап юниорского Гран-при России в Казани

Второе место заняла Елизавета Куликова, третье - Дарья Садкова

КАЗАНЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Софья Титова стала победительницей третьего этапа юниорского Гран-при России по фигурному катанию. Прокат произвольных программ прошел в пятницу в Казани.

Титова набрала по сумме двух программ 207,17 балла (74,37 балла за короткую программу + 132,80 балла за произвольную), второй стала Елизавета Куликова (198,84 балла; 66,55 + 132,29), третье место заняла Дарья Садкова (194,57; 70,47 + 124,10).

Титовой 13 лет. Она тренируется в академии "Ангелы Плющенко" под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от всех своих соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. На июньском конгрессе ISU отстранение было продлено.