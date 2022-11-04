Махачев заявил, что может провести бой против победителя поединка Чэндлер - Порье

Бой Порье - Чэндлер пройдет на турнире UFC 13 ноября

МАХАЧКАЛА, 4 ноября. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Ислам Махачев может провести бой против победителя поединка между американцами Майклом Чэндлером и Дастином Порье. Об этом Махачев заявил ТАСС в пятницу.

Бой Порье - Чэндлер пройдет на турнире UFC 13 ноября.

"Мне могут дать победителя боя Чэндлер - Порье. В ближайшие две недели будет точно известно, с кем я подерусь", - сказал Махачев.

Изначально сообщалось, что Махачев может провести бой против австралийца Александра Волкановски. В команде Махачева ТАСС заявили, что бой с Волкановски не утвержден, "возможны и другие варианты".

Махачев стал чемпионом UFC в легком весе, победив 23 октября удушающим приемом во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. Россиянину 31 год, на его счету 23 победы и 1 поражение, которое он потерпел в 2015 году. Он является воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова - отца бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.