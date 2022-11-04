Плющенко рассказал, что хотел бы показать ледовое шоу в ДНР и ЛНР бесплатно

По словам Плющенко, он первым предложил эту идею из всех тренеров и фигуристов

КАЗАНЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко хотел бы бесплатно показать свое ледовое шоу в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в пятницу Плющенко рассказал журналистам.

"Не собирался получать грантов, хотел кататься бесплатно. Я это первым предложил из всех тренеров и фигуристов, это подарок от меня, но главное, чтобы все поддержали - министерство спорта, служба безопасности. Пока с такой мыслью ко мне никто не вышел", - сказал Плющенко.

В среду стало известно, что компания Татьяны Навки выиграла грант на проведение ледового шоу в Луганске. В городе покажут шоу "Руслан и Людмила".