Плющенко считает, что в группе фигуристов ревность нужно убирать на корню

В текущем сезоне подопечные двукратного олимпийского чемпиона выиграли три этапа юниорского Гран-при России в женском одиночном катании

КАЗАНЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Ревность между фигуристами в группе - обычное явление, но ее следует убирать на корню. Такое мнение журналистам в пятницу высказал двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко.

В текущем сезоне подопечные Плющенко выиграли три этапа юниорского Гран-при России в женском одиночном катании: Софья Титова выиграла соревнования в Москве и Казани, Вероника Жилина - в Сочи.

"Они [ведущие спортсмены] раньше катались в разных группах, сейчас они катаются в одной. Сейчас у них начался спарринг, в спорте он обязательно должен быть, - сказал Плющенко. - Естественно, они друг друга толкают, и есть движение вперед. Ревность существует, и это нормально, но мы ее стараемся ликвидировать. Сглаживать я ее пытался, но ее нужно максимально убирать на корню".

В академии двукратного олимпийского чемпиона также тренируется Софья Муравьева, победительница и призер юниорских этапов Гран-при, двукратный бронзовый призер чемпионата России среди юниоров.