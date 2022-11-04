Тренер Таов: сборная России по дзюдо переживает процесс омоложения

В команде появляется большое количество дзюдоистов 22-23 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Мужская сборная России по дзюдо обновляется, в ней появляется большое количество спортсменов 22-23 лет. Об этом заявил ТАСС в пятницу главный тренер команды Хасанби Таов во время чемпионата России в Екатеринбурге.

"У нас сейчас обновляется сборная, молодых ребят очень много - перспективных, амбициозных. Средний возраст - 22-23 года. Фамилии называть не буду, у всех спортсменов финальные схватки [на чемпионате России] были хорошие, зрелищные", - сказал он.

Таов добавил, что сейчас спортсмены готовятся к сборам, которые пройдут в том числе в Подмосковье и на Урале, а также к Кубку России. Он отметил, что пока сборная планирует участие во всероссийских, а не международных турнирах.

С 31 октября по 4 ноября в Екатеринбурге проходил чемпионат России по дзюдо. В финальный день соревнований сборная Москвы заняла первое место в командном турнире.