Тренер сборной России по дзюдо Таов назвал шикарной организацию чемпионата России на Урале

Соревнования проходили в Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге с 31 октября по 4 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Чемпионат России по дзюдо в Екатеринбурге прошел на высоком уровне, организация была шикарной. Такое мнение ТАСС высказал в пятницу главный тренер мужской сборной России Хасанби Таов.

"Хочу поблагодарить федерацию Свердловской области, было все шикарно - даже начиная с разминочного зала. Зал, атмосфера, болельщики - видно, что здесь любят дзюдо. Главное, чтобы болельщики были довольны", - сказал он.

Соревнования проходили в Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге с 31 октября по 4 ноября. Турнир посетили ветераны российского дзюдо, действующие спортсмены сборной и почетные гости, в частности помощник президента РФ Игорь Левитин, который вручил госнаграды деятелям отечественного дзюдо.