Футболист Магкеев заявил, что обязательно рассмотрит возможность уехать в Европу

При этом защитник не будет расстраиваться, если не уедет в Европу

ТАСС, 4 ноября. Защитник московского футбольного клуба "Локомотив" Станислав Магкеев обязательно рассмотрит возможность уехать в один из европейских чемпионатов, но при ее отсутствии не будет расстраиваться. Об этом футболист рассказал в пятницу газете "Спорт-Экспресс".

На вопрос, тянуло ли его когда-нибудь в Европу, защитник ответил: "Тянуло. Мне кажется, это нормальное желание - играть с самыми сильными соперниками в лучших лигах. Знаю, что мной интересовался "Марсель", а также два клуба из Италии, но до конкретики, как понимаю, не доходило - мешали травмы", - сказал Магкеев.

"По стилю мне нравятся чемпионаты Англии, Италии и Германии. Но если не сложится с Европой, убиваться с горя не буду. Я стал футболистом в этой стране и получил здесь возможность зарабатывать на жизнь футболом. Будет возможность уехать, обязательно ее рассмотрю. Не будет - я себя прекрасно чувствую в "Локомотиве", - добавил футболист.

Магкееву 23 года, он выступает за "Локомотив" с 2016 года. В составе московской команды защитник выиграл Кубок и Суперкубок России.