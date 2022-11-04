Скрынник: пять-шесть команд будут бороться за медали чемпионата России по хоккею с мячом

Новый сезон чемпионата страны стартует 6 ноября

МОСКВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Порядка пяти-шести команд являются претендентами на медали чемпионата России по хоккею с мячом. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник.

Чемпионат России начнется 6 ноября. 14 команд примут участие в предварительном этапе, который продлится до 28 февраля, в марте пройдет плей-офф. Действующим чемпионом страны является московское "Динамо".

"В этом году как никогда много претендентов на медали - пять-шесть команд. Я не думаю, что надо кого-то выделять. Клубы проделали достаточно хорошую работу, пересмотрели отношение к проблемам", - сказал Скрынник.

По словам главы федерации, в этом году было увеличено количество сборов для сборных России. "Ждем прогресса в нашей игре и понимаем, что русский хоккей - одна из основ российского спорта", - подчеркнул он.