4 ноября, 15:45
Хоккей с мячом

Скрынник: пять-шесть команд будут бороться за медали чемпионата России по хоккею с мячом

Скрынник: пять-шесть команд будут бороться за медали чемпионата России по хоккею с мячом
Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник
© Артем Геодакян/ ТАСС

Новый сезон чемпионата страны стартует 6 ноября

МОСКВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Порядка пяти-шести команд являются претендентами на медали чемпионата России по хоккею с мячом. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник.

Чемпионат России начнется 6 ноября. 14 команд примут участие в предварительном этапе, который продлится до 28 февраля, в марте пройдет плей-офф. Действующим чемпионом страны является московское "Динамо".

"В этом году как никогда много претендентов на медали - пять-шесть команд. Я не думаю, что надо кого-то выделять. Клубы проделали достаточно хорошую работу, пересмотрели отношение к проблемам", - сказал Скрынник.

По словам главы федерации, в этом году было увеличено количество сборов для сборных России. "Ждем прогресса в нашей игре и понимаем, что русский хоккей - одна из основ российского спорта", - подчеркнул он. 

Теги:
Хоккей с мячом
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация