Победитель юниорского этапа Гран-при Федоров заявил, что наслаждался прокатами соперников

Фигурист в пятницу выиграл этап в Казани

КАЗАНЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Победитель юниорского этапа российской серии Гран-при по фигурному катанию Григорий Федоров наслаждался выступлениями соперников и старался не думать о призовых, которые может получить за победу. Об этом фигурист рассказал журналистам в пятницу после победы на турнире, проходящем в Казани.

После короткой программы фигурист занимал пятое место, по итогам этапа Федоров получил 252,31 балла. На втором месте Никита Сарновский (248,41), на третьем - Николай Угожаев (244,57).

"Работал, надеялся, хотел показать, на что способен, сделать максимально свой контент. Такую задачу мой тренер (Светлана Соколовская - прим. ТАСС) всегда ставит мне на каждый турнир, - рассказал Федоров. - Она уже поздравила меня с победой, сказала мне спасибо. Смотрел, наслаждался прокатами соперников".

"Очень понравился Никита Сарновский, такая от него энергия исходила. Мне все это надо нарабатывать. Моя задача - сделать свою работу", - отметил фигурист.

Самой крупной своей победой Федоров считает четвертое место на юниорском первенстве России сезона-2021/22: "И самым главным для меня стартом в этом году также будет первенство. Эти этапы для меня - прежде всего возможность отобраться туда. А о призовых стараюсь не думать, потому что это отвлекает. Призовые все родителям отдам".

Федорову 17 лет, в этом сезоне он становился бронзовым призером юниорского первенства Москвы, в прошлом сезоне - серебряным.