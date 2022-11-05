Nike приостановил сотрудничество с баскетболистом Кайри Ирвингом

Скандал разгорелся из-за опубликованной игроком в своих социальных сетях рекомендации фильма, содержащего ложную информацию о еврейской общине

ТАСС, 5 ноября. Американский производитель обуви и одежды Nike отказался от совместной работы с баскетболистом "Бруклина" Кайри Ирвингом из-за его антисемитских комментариев. Об этом в пятницу сообщает телеканал CNBS.

"Мы считаем, что в Nike нет места разжиганию ненависти, мы осуждаем любые формы антисемитизма, - заявил телеканалу представитель компании. - С этой целью мы приняли решение немедленно приостановить наши отношения с Кайри Ирвингом и больше не планируем запускать [линию кроссовок] Kyrie 8". Выход этой модели кроссовок должен был состояться в конце месяца.

Скандал разгорелся из-за опубликованной Ирвингом в своих социальных сетях рекомендации фильма, содержащего ложную информацию о еврейской общине.

Агентство Bloomberg сообщает, что исполнительный директор Nike Марк Паркер в 2019 году назвал кроссовки Ирвинга ключевой частью ассортимента баскетбольной продукции компании на следующие несколько сезонов.

Ирвингу 30 лет, в 2011 году он был выбран "Кливлендом" под первым номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). За "Бруклин" игрок выступает с 2019 года, до этого баскетболист защищал цвета "Бостона" (2017-2019) и "Кливленда" (2011-2017), в составе которого в 2016 году стал чемпионом НБА. Вместе со сборной США игрок стал олимпийским чемпионом (2016) и чемпионом мира (2014). Баскетболист семь раз принимал участие в Матчах звезд НБА.