Две голевые передачи Свечникова помогли "Каролине" победить "Баффало" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу "Каролины"

ТАСС, 5 ноября. "Каролина" в ночь на субботу обыграла "Баффало" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Себастьян Ахо (9, 13, 58-я минуты), Мартин Нечас (25), Йеспери Котканиеми (50), у проигравших отличились Джейкоб Брайсон (1), Виктор Олофссон (11), Расмус Далин (60).

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. Всего на его счету в нынешнем сезоне 13 очков (8+5) по системе "гол+пас".

В другом матче дня, который прошел в финском Тампере, "Колорадо" обыграл "Коламбус" со счетом 6:3. Форвард действующих обладателей Кубка Стэнли Валерий Ничушкин участия во встрече не принимал из-за травмы. Голкипер "Колорадо" Александр Георгиев отразил 36 бросков из 39. Хет-трик во встрече оформил нападающий "Колорадо" Микко Рантанен.