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Зимние олимпийские виды спорта

На этапе Кубка мира по шорт-треку в США установили два мировых рекорда

Новые достижения установили нидерландки Сюзанне Схюлтинг и Ксандра Велзебур

ТАСС, 5 ноября. Представительницы Нидерландов Сюзанне Схюлтинг и Ксандра Велзебур в ночь на субботу установили мировые рекорды на этапе Кубка мира по шорт-треку в американском Солт-Лейк-Сити (штат Юта).

В предварительном забеге на дистанции 1 000 метров Схюлтинг показала результат 1 минута 25,958 секунды. Спортсменка превзошла собственный рекорд, установленный на Олимпийских играх в Пекине (1.26,514).

Велзебур в предварительном забеге на дистанции 500 метров показала результат 41,416 секунды. Она превзошла рекорд (41,936) канадки Ким Бутен, установленный на этом же треке в 2019 году.

Схюлтинг 24 года, она является трехкратной олимпийской чемпионкой, серебряной и дважды бронзовой медалисткой Игр, семикратной чемпионкой мира. Велзебур 21 год, на Олимпиаде в Пекине спортсменка завоевала золотую награду в эстафете. Она является двукратной чемпионкой мира.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от всех своих соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. На июньском конгрессе ISU отстранение было продлено. 

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Зимние олимпийские виды спорта
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