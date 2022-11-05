В РУСАДА заявили о почти 10 тысячах допинг-проб, взятых у спортсменов с января по октябрь

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) за первые десять месяцев 2022 года взяли у спортсменов 9 861 пробу. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе РУСАДА.
"С января по октябрь 2022 года Российским антидопинговым агентством была отобрана 9 861 проба", - сказала собеседница ТАСС.
Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила ТАСС: несмотря на логистические сложности и затруднения, связанные с оплатой контрагентам, агентство сумело оперативно перестроиться, чтобы национальная антидопинговая программа реализовывалась в полном объеме.
В конце марта РУСАДА подписало соглашение с Турецкой антидопинговой лабораторией, которая имеет аккредитацию Всемирного антидопингового агентства (WADA). РУСАДА в условиях ограничения авиасообщения с Европой получило возможность в требуемый срок проводить анализ проб крови, а также реализовывать программу биологических паспортов спортсменов.