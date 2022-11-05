5 ноября, 07:49 Допинг в спорте

В РУСАДА заявили о почти 10 тысячах допинг-проб, взятых у спортсменов с января по октябрь

Ранее генеральный директор агентства сообщила ТАСС, что в условиях ограничений организация сумела оперативно перестроиться для полноценной реализации национальной антидопинговой программы