Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Узбекистана 20 ноября

Встреча пройдет в Ташкенте

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу встретится в товарищеском матче с командой Узбекистана 20 ноября в Ташкенте. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет на Центральном стадионе "Пахтакор". Начало в 15:00 мск. Сборные России и Узбекистана впервые сыграют друг с другом.

Команда Узбекистана занимает 77-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), подопечные Валерия Карпина располагаются на 33-й позиции. В 2011 году узбекистанцы играли в полуфинале Кубка Азии. Команда является чемпионом Азиатских игр 1994 года.

17 ноября российские футболисты проведут товарищескую встречу с командой Таджикистана в Душанбе. Последнюю товарищескую игру сборная России провела 24 сентября против команды Киргизии, матч в Бишкеке завершился победой россиян со счетом 2:1.

28 февраля ФИФА отстранила сборные России от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления.