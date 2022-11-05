Хулен Лопетеги возглавил английский футбольный клуб "Вулверхэмптон"

Ранее испанец был главным тренером "Севильи", которую в сезоне-2019/20 привел к победе в Лиге Европы

ТАСС, 5 ноября. Новым главным тренером английского футбольного клуба "Вулверхэмптон" стал испанец Хулен Лопетеги. Об этом в субботу сообщила пресс-служба команды.

Лопетеги приступит к работе 14 ноября. Это означает, что первый матч под его руководством команда проведет после чемпионата мира в Катаре - 26 декабря на выезде против "Эвертона" в чемпионате Англии. Мировое первенство пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Последним клубом Лопетеги была испанская "Севилья", вместе с которой он в сезоне-2019/20 выиграл Лигу Европы. 6 октября пресс-служба испанского клуба объявила об уходе специалиста. На посту главного тренера "Вулверхэмптона" Лопетеги сменил португальца Бруно Лаге, который был уволен 2 октября.

Лопетеги 56 лет, он тренировал "Севилью" с 2019 года, в сезоне-2019/20 команда под его руководством выиграла Лигу Европы. Ранее он возглавлял "Райо Вальекано", мадридский "Реал", португальский "Порту" и сборную Испании. В качестве игрока он является чемпионом Испании, четырехкратным обладателем суперкубка страны, победителем Кубка Испании.

"Вулверхэмптон" занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 10 очков в 13 матчах.