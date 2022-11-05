Канакина выиграла Кубок России по скелетону

Второй стала Полина Тюрина, третьей - Алена Фролова

ТАСС, 5 ноября. Юлия Канакина в субботу стала победительницей Кубка России по скелетону. Соревнования проходят в Сочи.

По итогам двух попыток Канакина показала результат 1 минута 54,48 секунды. Второе место заняла Полина Тюрина (отставание - 0,20 секунды). Тройку лучших замкнула Алена Фролова (+0,35).

Канакиной 26 лет, она является чемпионкой мира среди юниоров. На Олимпийских играх в Пекине спортсменка стала 11-й.

Российские спортсмены по решению Международной федерации бобслея и скелетона из-за обострения ситуации на Украине временно лишены права выступать на зарубежных стартах.