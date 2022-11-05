В РУСАДА заявили о 101 выявленном случае нарушения антидопинговых правил с начала года

Чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агентства и мельдоний

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за десять месяцев 2022 года выявило 101 случай возможного нарушения антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе РУСАДА.

"С января по октябрь 2022 года РУСАДА выявлен 101 случай возможных нарушений антидопинговых правил", - сказала собеседница ТАСС.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила ТАСС, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агентства, а также мельдоний.