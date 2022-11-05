Колосков не считает сюрпризом продление Российским футбольным союзом контракта с Карпиным

По мнение почетного президента организации, специалист замечательно работает в сборной

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Валерий Карпин замечательно работает на посту главного тренера сборной России по футболу, поэтому продление контракта с ним закономерно. Такое мнение ТАСС в субботу высказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

5 ноября пресс-служба РФС объявила о продлении контракта с Карпиным до августа 2024 года.

"Обычное рутинное дело, - сказал Колосков. - Какой смысл здесь что-то менять, абсолютно никакого. Валерий Георгиевич замечательно работает в сборной России, совмещает работу в клубе, и там, и там получается. Поэтому здесь не вижу какого-то сюрприза, все обыденно, по-рабочему, справедливо".

Карпин возглавил национальную команду 26 июля 2021 года, сменив на посту Станислава Черчесова. Под его руководством сборная провела семь матчей на групповом этапе отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в которых одержала пять побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборные России от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления.