Фигуристка Шанаева рассказала, что у нее есть личные счеты с бывшим партнером Нарижным

На этапе Гран-при России в Казани спортсменка в дуэте с Павлом Дроздом идет второй, уступая Аннабель Морозовой и Дэвиду Нарижному

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Елизавета Шанаева, выступающая в дуэте с Павлом Дроздом, имеет личные счеты с бывшим партнером Дэвидом Нарижным. Об этом она рассказала журналистам в субботу.

В субботу Шанаева и Дрозд стали вторыми по итогам ритм-танца на этапе Гран-при России в Казани, набрав 79,14 балла. Шанаева ранее каталась с Нарижным, который лидирует после первого дня соревнований в дуэте с Аннабель Морозовой. Дуэты выступят с произвольным танцем 6 ноября.

"Прекрасно откатали, поэтому довольны, понравилось нам самим и тренерам. Конечно, личные счеты [с бывшим партнером] есть, мы постараемся отыграться, посмотрим", - сказала Шанаева.

"Чувствуется, что понравилось и публике. Очень приятно, что все трибуны заполнены, когда на последней части все начали аплодировать в такт, стало очень приятно. Хочется отметить уровень организации, явный прогресс. У нас очень интересный произвольный танец, мы сделаем все от себя зависящее, главное - доставить удовольствие себе, зрителям и тренерам", - добавил Дрозд.