Фигуристка Сафонова сравнила организацию Гран-при в Казани с чемпионатом Европы

Белорусская спортсменка выступает на соревнованиях вне конкурса

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Белорусская фигуристка Виктория Сафонова, выступающая в российской серии Гран-при в Казани вне конкурса, считает уровень организации соревнований сравнимым с чемпионатом Европы.

В субботу Сафонова выступила с короткой программой на этапе Гран-при России в Казани, набрав 62,73 балла.

"Насколько я знаю, белорусская федерация подавала заявки, чтобы нас допустили к этому турниру. Публика очень тепло встречала, эмоции положительные, - сказала Сафонова. - Нет обиды, что выступала вне конкурса, мне здесь нравится, рада, что допустили. Организация здесь на высоком уровне, как на чемпионате Европы".

"Работаю я в Москве, в Минск приезжаю только на соревнования. У нас тоже есть прокаты, этапы Кубка Белоруссии, после Казани у меня этап этих соревнований, - отметила Сафонова. - Выезжать за пределы Белоруссии и России хотелось бы, но мотивация ставить новые программы, выступать не пропала".