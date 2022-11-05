Валиева рассказала, что получила удовольствие от проката на этапе Гран-при России в Казани

В субботу фигуристка выступила с короткой программой на соревнованиях в столице Татарстана

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева на третьем этапе Гран-при России в Казани каталась для зрителей и получила удовольствие от своей программы. Об этом Валиева рассказала журналистам в субботу.

5 ноября Валиева представила короткую программу на третьем этапе Гран-при России и набрала 83,30 балла. Фигуристка является уроженкой Казани.

"Мне кажется, сегодня я была в программе, мне понравилось, я наконец-то начинаю получать удовольствие. Тут я попыталась катать для зрителей, следить за элементами. Эмоции просто невероятные, домашняя атмосфера, в этом дворце спорта я каталась два года. Это такой атмосферный, домашний каток. Как можно сильно волноваться, когда тебя так ждут?" - сказала Валиева.

Также фигуристка рассказала о подготовке элементов. "Все потихоньку, я и на "удочке" прыгаю намного лучше. В тулуп вхожу без нее. Буду смотреть по своим ощущениям", - отметила Валиева.

Валиевой 16 лет, она является олимпийской чемпионкой 2022 года в командном турнире, чемпионкой России (2021) и победительницей чемпионата Европы (2022). Ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе.