Даниелян рассказал, что во время проката на этапе Гран-при России его подвела голова

Фигурист в короткой программе допустил помарку на четверном сальхове и каскаде из тройного лутца и тройного тулупа

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы в мужском одиночном катании Артур Даниелян считает, что ему не хватило концентрации в прокате короткой программы на этапе Гран-при России в Казани. Об этом он рассказал в субботу журналистам после выступления.

Даниелян во время проката допустил помарку на четверном сальхове и каскаде из тройного лутца и тройного тулупа. Фигурист получил за выступление 75,82 балла, показав пятый результат.

"Я готов делать этот контент в чистом виде. Но где-то мое сильное желание показать [умение] перехлестнуло, концентрации не хватило, чисто голова подвела. В последнюю неделю я хорошо делаю четверной сальхов, и Евгений Владимирович (Рукавицын, тренер спортсмена - прим. ТАСС) про сальхов сказал, что в целом я сделал его правильно, как он просит", - сказал Даниелян.

Спортсмен также рассказал, что решил заклеить татуировку с изображением Стича: "Под образ [программы] татуировка Стича не клеится, поэтому заклеил. Было решено, пока не сведу, сделать что-то, что будет ее перекрывать. Поигрался и хватит".