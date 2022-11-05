Фигурист Мозалев выиграл короткую программу на этапе серии Гран-при России в Казани

Вторым стал Дмитрий Алиев, третьим - Иван Попов

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Андрей Мозалев лидирует на третьем этапе серии Гран-при России по фигурному катанию после короткой программы. Прокаты прошли в субботу в Казани.

Мозалев набрал 98,21 балла, вторым стал Дмитрий Алиев (87,96 балла), третьим - Иван Попов (85,90).

Победитель этапа определится в воскресенье после исполнения произвольных программ.

Мозалеву 19 лет, тренером фигуриста является Кирилл Давыденко. Мозалев является чемпионом мира среди юниоров. Также на его счету бронза чемпионата России, серебро финала юниорской серии Гран-при.