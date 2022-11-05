Первая ракетка мира Алькарас снялся с Итогового турнира ATP

Испанец также сообщил, что пропустит финальный этап Кубка Дэвиса

ТАСС, 5 ноября. Испанский теннисист Карлос Алькарас снялся с Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом он сообщил в субботу на своей странице в Twitter.

Испанец пропустит турнир из-за травмы, полученной в четвертьфинальной встрече турнира серии "Мастерс" в Париже против датчанина Хольгера Руне 4 ноября. Пресс-служба АТР сообщила, что Алькараса на турнире заменит американец Тэйлор Фритц, а запасными станут поляк Хуберт Хуркач и Руне.

"Результат осмотра медицинской командой моей травмы: разрыв внутренней косой мышцы левой брюшной стенки, предполагаемое время восстановления - шесть недель, - написал Алькарас. - К сожалению, я не смогу участвовать в Итоговом турнире и финале Кубка Дэвиса. Тяжело и болезненно пропустить эти два важных для меня события, но остается только сохранять позитивный настрой и думать о выздоровлении".

Итоговый турнир ATP пройдет с 13 по 20 ноября в итальянском Турине. В соревновании также примут участие россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, испанец Рафаэль Надаль, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас, серб Новак Джокович, канадец Феликс Оже-Альяссим.