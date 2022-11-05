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Футбол в России

Футболист "Сочи" Жоаозиньо рассказал, что у тренера Гаранина не было конфликтов в команде

В матче со "Спартаком" Гаранина, выполняющего функции главного тренера сочинской команды, не было на скамейке запасных

ТАСС, 5 ноября. Старший тренер футбольного клуба "Сочи" Вадим Гаранин не конфликтовал с командой. Об этом рассказал в субботу полузащитник "Сочи" Жоаозиньо, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В субботу "Сочи" на домашнем поле сыграл вничью с московским "Спартаком" (1:1). Гаранин, выполняющий функции главного тренера сочинской команды, не находился на скамейке запасных.

"Не могу сказать, потому что не знаю, какая там ситуация, надо спросить у руководства, - сказал Жоаозиньо, комментируя возможный уход Гаранина из "Сочи". - Нет, [конфликтов с командой не было]. С чем все это связано, я не могу сказать".

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Гаранину 51 год, он возглавил тренерский штаб "Сочи" 20 июня. Специалист не имеет тренерской лицензии категории Pro, в связи с чем в тренерский штаб вошел Александр Точилин, который занимает должность главного тренера.

"Сочи" располагается на 9-й позиции с 22 очками после 16 игр. 

Теги:
Российский футбол
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