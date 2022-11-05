Футболист "Сочи" Нобоа пропустит до четырех недель из-за травмы

Эквадорцу диагностировали надрыв икроножной мышцы

ТАСС, 5 ноября. Эквадорский полузащитник футбольного клуба "Сочи" Кристиан Нобоа пропустит три-четыре недели из-за надрыва икроножной мышцы. Об этом футболист сообщил в субботу газете "Спорт-Экспресс".

Эквадорец пропустил субботний матч 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком" (1:1). В нынешнем сезоне Нобоа забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу в 16 матчах за "Сочи".

"Пропустил игру со "Спартаком" из-за травмы, надрыв икроножной мышцы, - сказал Нобоа. - Восстановление займет три-четыре недели".

"Сочи" располагается на 9-й позиции в турнирной таблице РПЛ с 22 очками после 16 игр. В следующем туре "Сочи" на выезде встретится с подмосковными "Химками" 13 ноября.