Китаянка Лэй Тинцзе вышла в финал шахматного турнира претенденток

В полуфинале спортсменка обыграла украинку Анну Музычук

ТАСС, 5 ноября. Китайская шахматистка Лэй Тинцзе в субботу обыграла украинку Анну Музычук в четвертой партии полуфинального матча турнира претенденток. Соревнования прошли в Монако.

Ранее шахматистки, выступавшие в группе А, трижды сыграли вничью. В заключительной партии китаянка обыграла соперницу, играя белыми фигурами.

В группе B в первом четвертьфинале сыграют россиянки Александра Горячкина и Александра Костенюк, во втором - представительница России Екатерина Лагно и китаянка Тань Чжунъи. Соревнования пройдут с 28 ноября по 11 декабря в Узбекистане.

В первом квартале 2023 года победительницы групп встретятся в финале, место проведения матча пока не определено. Победительница турнира получит €60 тыс. и право сыграть за мировую шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.