"Детройт" обыграл "Айлендерс" в матче Национальной хоккейной лиги

Символическое вбрасывание перед игрой произвели обладатели Кубка Стэнли в составе "Детройта" Владимир Константинов и Стив Айзерман

ТАСС, 5 ноября. "Детройт" дома со счетом 3:0 обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу.

В составе победителей шайбы забросили Лукас Рэймонд (27-я минута), Пиус Зутер (33) и Доминик Кубалик (51).

Ворота "Айлендерс" с начала игры защищал российский голкипер Семен Варламов. В середине второго периода он получил повреждение и был заменен на другого российского вратаря команды из Нью-Йорка - Илью Сорокина.

Символическое вбрасывание перед матчем произвели обладатели Кубка Стэнли в составе "Детройта" Владимир Константинов (выигрывал трофей в 1997 году) и Стив Айзерман (1997, 1998, 2002). Ранее в Детройте прошло чествование хоккеистов, выигравших Кубок Стэнли в 1997 году, в котором также принял участие нынешний главный тренер нижегородского "Торпедо" Игорь Ларионов. Помимо Ларионова и Константинова, Кубок Стэнли в 1997 году выиграли россияне Вячеслав Фетисов, Вячеслав Козлов и Сергей Федоров.

"Детройт" благодаря победе поднялся на третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, команда набрала 14 очков в 11 играх. "Айлендерс" располагаются на третьей строчке таблицы Столичного дивизиона с 14 очками после 12 встреч. В следующем матче "Детройт" 6 ноября на выезде сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс", "Айлендерс" 8 ноября примут "Калгари".