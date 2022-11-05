Экипаж Гайтюкевича выиграл Кубок России по бобслею в соревнованиях двоек

У женщин в монобобе победу одержала Анастасия Макарова

ТАСС, 5 ноября. Ростислав Гайтюкевич и Александр Ефимов выиграли Кубок России по бобслею в соревнованиях экипажей-двоек. Заезды прошли в субботу на трассе в Сочи.

По итогам двух попыток экипаж показал результат 1 минута 51,36 секунды. Второе место заняли Максим Андрианов и Дмитрий Лопин (отставание 0,01 секунды). Третьими стали Алексей Стульнев и Илья Малых (+0,17).

В соревнованиях у женщин в дисциплине "монобоб" победу по итогам двух заездов одержала Анастасия Макарова (2.00,12). Второй стала Полина Назарук (+0,69), тройку лучших замкнула Анастасия Курышева (+1,44).