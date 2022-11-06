Чемпионат России по хоккею с мячом стартует шестью матчами

В новом сезоне примут участие 14 команд

ТАСС, 6 ноября. Очередной, 31-й чемпионат России по хоккею с мячом начнется в воскресенье. В стартовый игровой день состоятся шесть матчей.

В турнире примут участие 14 команд: действующий чемпион столичное "Динамо", серебряный призер архангельский "Водник", бронзовый призер кемеровский "Кузбасс", а также кировская "Родина", казанский "Ак Барс - Динамо", красноярский "Енисей", хабаровский "СКА-Нефтяник", иркутский "Байкал-Энергия", новосибирский "Сибсельмаш", ульяновская "Волга", нижегородский "Старт", "Уральский трубник" из Первоуральска, мурманский "Мурман" и уфимский "Кировец".

Уфимский клуб завоевал право выступать в элите благодаря выходу в финал Высшей лиги прошлого сезона, в котором победил "Саяны" из Абакана. По регламенту в Суперлигу выходят оба финалиста, однако команда из Хакасии в элите не выступит. Одной из главных причин этому является отсутствие необходимой суммы в размере не менее 100 млн рублей - у клуба есть лишь половина этих денег, позволяющая содержать спортивную школу и команду в Высшей лиге.

"Кировец" же в Суперлиге заменит сыктывкарский "Строитель", который в прошлом сезоне по итогам первого этапа Суперлиги занял восьмое место, а в плей-офф уступил будущему чемпиону. В мае этого года было объявлено, что "Строитель" не будет играть в Суперлиге из-за хронических долгов по зарплате и ухода основного спонсора. В результате властями Республики Коми было принято решение расформировать клуб и на его базе создать команду "Строитель-Сыктывкар" для выступления в Высшей лиге.

"Динамо" пока без своей арены

Уже по традиции до чемпионата были проведены розыгрыши Кубка и Суперкубка России. Оба трофея выиграл "СКА-Нефтяник", обыграв в решающих матчах московское "Динамо" и "Енисей" соответственно. По словам бронзового призера чемпионата России 2004 года в составе подмосковного "Зоркого" Вячеслава Манкоса, помимо хабаровского клуба, на медали в сезоне будут претендовать "Енисей", "Байкал-Энергия", "Водник", "Динамо" и "Кузбасс".

"Шесть команд приблизительно одинакового уровня будут бороться за призовую тройку - это уже много. Если два года назад я уверенно говорил о четверке, то сейчас речь идет именно о шестерке. Понятно, что "Волга", "Уральский трубник", "Ак Барс - Динамо", "Сибсельмаш", "Мурман" - команды второго эшелона, которые будут бороться за выход в плей-офф. Отдельно я бы выделил "Кузбасс" - это очень перспективная команда, имеет в своем составе перспективную молодежь и классных исполнителей", - рассказал он ТАСС.

Лучшим бомбардиром прошлого сезона стал полузащитник "Водника" Евгений Дергаев, набравший в 31 матче 112 (79 голов + 33 результативные передачи) очков. Вторым стал Алмаз Миргазов из "Динамо" с 88 (76+12) очками. К ним, по мнению Манкоса, будет приковано большое внимание в нынешнем чемпионате.

Собеседник ТАСС также указал на 25-летнего нападающего "СКА-Нефтяника" Владимира Каланчина, в прошлом сезоне с 52 (45+7) очками занявшего в списке бомбардиров четвертое место. "Конечно, хотелось бы услышать и увидеть новые имена, которые не просто выстрелят, а как уже Владимир Каланчин из "СКА-Нефтяника", которого приглашают в сборную. Это очень хороший мальчишка, но уже много повидал в своей жизни", - подчеркнул Манкос.

Первый этап пройдет с 6 ноября по 28 февраля, восемь лучших команд выйдут в плей-офф, который будет сыгран в марте. Действующий чемпион проведет свой первый матч в Кемерове, а домашние игры будет играть в подмосковном Красногорске. К предстоящему сезону "Динамо" было вынуждено готовиться в других регионах, поскольку на арене "Зоркий" в Красногорске намораживание льда началось только в первых числах ноября.