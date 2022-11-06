Каменский отметил, что Овечкин продолжает получать удовольствие от хоккея

Капитан "Вашингтона" в ночь на воскресенье побил рекорд НХЛ по количеству голов за одну команду

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин продолжает получать удовольствие от хоккея, несмотря на свой возраст. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Валерий Каменский.

В ночь на воскресенье 37-летний Овечкин в матче против "Аризоны" (2:3) побил рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству голов за одну команду (787).

"Согласен с мнением, что он до сих пор наслаждается хоккеем. Если он забивает, получает удовольствие от игры, то это здорово. Я только рад за него, так держать", - сказал Каменский.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в составе команды он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. В составе сборной России форвард становился трехкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014).