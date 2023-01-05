Джикия заявил, что Федун заслуживает благодарности за период работы в "Спартаке"

Федун покинул "Спартак" в августе 2022 года, он руководил клубом 18 лет, за это время красно-белые по разу стали чемпионами России, обладателями кубка и суперкубка страны

ТАСС, 5 января. Бывший владелец московского "Спартака" Леонид Федун сделал многое для развития футбольного клуба, за что заслуживает благодарности. Такое мнение в четверг "Спорт-Экспрессу" высказал защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия.

Федун покинул "Спартак" в августе 2022 года, он руководил клубом 18 лет.

"Ему нужно сказать спасибо за то время, которое он отдал "Спартаку". Когда мы сидели на ужине, ребята, прошедшие всю систему "Спартака" от академии до основы, говорили слова благодарности. Когда ребята говорили Федуну: "Спасибо", ему было очень тепло и приятно. Он осчастливил много людей за долгие годы", - сказал Джикия.

"Моя речь была о времени, которое я провел в "Спартаке", знаю, что Федун одобрял мой трансфер, сказал ему за это огромное спасибо. И поблагодарил за те моменты, которые нас объединяют: с тех пор, как я пришел в "Спартак", команда выиграла чемпионат, Суперкубок и Кубок России. Для Федуна вот эти последние годы, вместившие такие праздничные моменты, - один из лучших отрезков за время его руководства. Именно это время долго будут вспоминать. Надеюсь, что впереди нас тоже ждет светлое будущее", - добавил он.