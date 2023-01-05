Джикия считает, что Абаскаль заставил поверить в себя всех футболистов "Спартака"

Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" в июне 2022 года, в текущем сезоне Мир - Российской премьер-лиги команда занимает второе место в турнирной таблице после 17 туров

ТАСС, 5 января. Испанец Гильермо Абаскаль после прихода в "Спартак" придал уверенности всем футболистам московского клуба и заставил их поверить в себя. Об этом в четверг "Спорт-Экспрессу" рассказал капитан красно-белых Георгий Джикия.

"Могу сказать одно: он придал уверенность и мне, и всем ребятам, заставил нас поверить в свои силы. В предыдущие сезоны этого не хватало. Понятно, что уверенность появляется, когда ты выигрываешь. Если идут поражения, тренеру тяжело убедить команду поверить в себя", - сказал Джикия.

Абаскаль возглавил "Спартак" в июне 2022 года. В текущем сезоне Мир - Российской премьер-лиги команда занимает второе место с 36 очками после 17 туров, уступая лидеру таблицы, петербургскому "Зениту", 6 очков. В Фонбет - Кубке России красно-белые в четвертьфинале "пути РПЛ" сыграют со столичным "Локомотивом".