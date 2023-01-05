Трефилов считает спортивных агентов виновными в раздувании зарплат в футболе и гандболе

Заслуженный тренер России отметил, что работу агентов необходимо регулировать

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Работу агентов в профессиональных игровых видах спорта в России необходимо регулировать, их бесконтрольная деятельность ведет к необоснованному увеличению зарплат игроков. Такое мнение ТАСС в четверг высказал заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов, который в 2016 году привел женскую сборную к победе на Олимпиаде.

"Высокие зарплаты футболистов? Не я решаю, решают спонсоры, - сказал Трефилов. - У нас в гандболе сейчас тоже проблема - выскакивают агенты, у всех игроков они появились. Надо упорядочить, иначе у нас будет такой же локаут, как бывает в Национальной хоккейной лиге".

"Агенты разувают зарплаты? Конечно. Им же не только клуб платит, но и спортсмены, - добавил он. - Считаю, это не очень правильно: я работаю-работаю, а потом ко мне приходит агент, после он наговорит что-то за сараем или гаражом, и продает меня".

Также Трефилов считает, что существующая система может тормозить прогресс игроков. "Сейчас скорее воспитано общество потребителей, пошел перекос: она еще по площадке с трудом ходит, а уже такие суммы загибает, - сказал он о зарплатах гандболисток. - Клубы тоже преимущественно небогатые, богатых - раз-два и обчелся. В итоге любого хорошего игрока богатый забирает, получается перекос. Возможно, федерация должна решить с агентами вопрос, договориться. Чем мы больше в эту сторону будем гнать, тем меньше будет команд".