Футбольный клуб "Сочи" объявит тренерский штаб Бердыева до конца недели

25 декабря "Сочи" объявил о назначении на пост главного тренера Курбана Бердыева

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Тренерский штаб Курбана Бердыева в футбольном клубе "Сочи" будет объявлен в течение ближайших дней. Об этом ТАСС в четверг рассказал генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко

25 декабря "Сочи" объявил о назначении на пост главного тренера Бердыева. В этот же день президент сочинского клуба Борис Ротенберг заявил ТАСС, что тренерский штаб специалиста еще не сформирован. В настоящее время в тренерский штаб сочинцев входят тренер вратарей Дмитрий Бородин, тренер Александр Точилин, тренер по физподготовке Пэтру Лэзэрэску и его ассистент Иван Штефко.

"В ближайшее время все будет. Подождите пару-тройку дней - мы все объявим", - сказал Рубашко.

Бердыеву 70 лет. С 2001 по 2013 год и с 2017-го по 2019-й он возглавлял казанский "Рубин", с которым дважды стал чемпионом России, один раз выиграл кубок и дважды - суперкубок страны. В сезоне-2015/16 "Ростов" под его руководством завоевал серебряные награда чемпионата России и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов.