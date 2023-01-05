Футболист Джикия рассказал, что хотел бы завершить карьеру в "Спартаке"

Георгий Джикия выступает за "Спартак" с начала 2017 года

ТАСС, 5 января. Защитник и капитан московского футбольного клуба "Спартак" хочет делать все возможное для успехов команды и планирует завершить карьеру в составе красно-белых. Об этом Джикия рассказал в четверг "Спорт-Экспрессу".

"Я буду здесь, пока смогу помогать команде, уверенно говорю: хочу остаться. Пока я в "Спартаке", буду делать все возможное для команды, я бы хотел закончить карьеру в "Спартаке". При этом понимаю: когда придет время, не нужно мучить ни себя, ни клуб, надо реально оценивать свои силы. Для "Спартака" я хочу только лучшего", - сказал Джикия.

Джикии 29 лет, он выступает за "Спартак" с начала 2017 года. В составе московской команды защитник стал чемпионом России, по разу выиграл кубок и суперкубок страны. За "Спартак" Джикия провел 194 матча, в которых забил 5 голов и отдал 11 голевых передач.