В ФТР не сомневались в допуске россиян на Открытый чемпионат Австралии по теннису

В четверг Федерация тенниса Австралии отказалась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в Australian Open

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация тенниса России (ФТР) не сомневалась в том, что организаторы Открытого чемпионата Австралии (Australia Open) допустят российских спортсменов к участию в турнире. Об этом ТАСС в четверг рассказал глава ФТР Шамиль Тарпищев.

В четверг Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) отказалась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в турнире. Ранее посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко потребовал, чтобы Tennis Australia "запретила российским и белорусским игрокам участвовать в Открытом чемпионате Австралии".

"У них [организаторов Australia Open] договор с Ассоциацией теннисистов-профессионалов, поэтому мы не переживали, что могут не допустить наших теннисистов. Теннис показывает, что спорт вне политики", - сказал Тарпищев.

9 декабря пресс-служба Australian Open опубликовала заявочный лист на турнир, который формируется по рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA). Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев попали в список под седьмым и восьмым номерами соответственно. Также в основной список участников вошли Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин. В заявочный список женского турнира вошли россиянки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Евгения Родина, Анна Блинкова, Камилла Рахимова, Варвара Грачева.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине. 1 марта Международная теннисная федерация (ITF) приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах, а 14 марта подтвердила исключение российской и белорусской сборных из состава участников Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг 2022 года. WTA и ATP допустили российских и белорусских теннисистов к участию в турнирах под своими эгидами в нейтральном статусе. Однако организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов к участию в турнире 2022 года, за что ATP оштрафовала организаторов на $1 млн.