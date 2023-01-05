Российский тренер Тишина обвиняется в плохом обращении с гимнастками из Италии

Ольге Тишиной и итальянскому тренеру Эмануэле Маккарани вменяется в вину оказание психологического давления и применение некорректных методов в тренировках

РИМ, 5 января. /ТАСС/. Итальянский тренер по гимнастике Эмануэла Маккарани и ее ассистентка россиянка Ольга Тишина обвиняются в плохом обращении со своими подопечными. Как сообщает в четверг газета "Мессаджеро", тренеры получили уведомления о передаче дела под спортивный трибунал после завершения соответствующего расследования.

Специалисткам вменяется в вину оказание психологического давления и применение некорректных методов в тренировках. В частности, обвинения касаются отношения к молодым гимнасткам и жесткого контроля за их весом.

Скандал в мире художественной гимнастики в Италии разразился два месяца назад после ряда публикаций в местных СМИ свидетельств бывших гимнасток, которые не выдерживали строго режима питания. У некоторых на фоне психологического давления развились различные расстройства, в том числе заболевания булимией и анорексией. Несколько спортсменок были вынуждены покинуть профессиональный спорт. Речь шла об одной из ведущих профессиональных школ на севере Италии, где готовились спортсменки национальной сборной.

Профильная федерация и Итальянский олимпийский комитет поддержали открытое прокуратурой расследование и обещали детально разобраться в ситуации.