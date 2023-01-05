5 января, 10:26
ATP

Тарпищев считает, что результат в матче теннисистов Медведева и Хачанова может быть любым

Даниил Медведев и Карен Хачанов сыграют между собой в четвертьфинале турнира в Аделаиде 6 января

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Основной задачей игроков на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Аделаиде является набор формы, поэтому результат в матче между россиянами Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым может быть любым. Такое мнение ТАСС в четверг высказал глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Медведев и Хачанов сыграют между собой в четвертьфинале турнира в Аделаиде. Игра пройдет 6 января.

"Задача на этот турнир - набрать физические кондиции, результат имеет косвенное значение. Теоретически Даня помастеровитее, но люди на фоне больших нагрузок, поэтому может быть любой результат. В любом случае, это больше подготовительный турнир", - сказал Тарпищев.

Турнир в Аделаиде относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 8 января. Их призовой фонд составляет более $642 тыс. 

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ATP
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