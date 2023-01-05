В федерации прыжков на лыжах и двоеборья России надеются на допуск к турнирам в 2023 году

Россияне лишены возможности выступать на международных соревнованиях в сезоне-2022/23 решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский выразил надежду на то, что российские спортсмены будут допущены к участию в международных соревнованиях к сезону-2023/24. Об этом Дубровский рассказал ТАСС в четверг.

"Конечно, прежде всего наши ожидания связаны с тем, что временное отстранение от международных соревнований как минимум со следующего зимнего сезона-2023/24 закончится, мы этого искренне хотим, надеемся и сделаем все возможное для того, чтобы безболезненно после пропущенного сезона выйти и доказывать свои роли на Кубке мира как в мужских, так и в женских прыжках. У нас есть лидеры как у мужчин, так и у девочек", - сказал Дубровский.

"На момент нашего временного отстранения представительство наших спортсменов на международных соревнованиях было фактически с максимальными квотами, поэтому самое главное - чтобы мы сохранили ту мотивацию, тот тонус. Даже те моменты технического и физического характера, в которых мы отставали, мы постарались за это время компенсировать и стать еще сильнее", - добавил собеседник агентства.

В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) объявила о недопуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в сезоне-2022/23.