Мичков сожалеет, что сильное поколение российских хоккеистов лишили международных турниров

В пятницу в Канаде завершится молодежный чемпионат мира по хоккею, российскую команду отстранили от турнира из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Нападающий клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" и сборной России Матвей Мичков выразил сожаление, что национальную сборную не допустили к участию в молодежном чемпионате мира. Об этом Мичков в четверг рассказал журналистам.

Молодежный чемпионат мира проходит в Канаде. Финальный матч пройдет в ночь на 6 января, в нем сыграют команды Канады и Чехии.

"Очень жаль, что России не удалось поучаствовать в этом турнире. Не все, к сожалению, зависит от нас. Наша задача - играть, где бы мы ни находились. Сильное поколение у России - дошли до финала на юниорском, но не получилось выиграть. Показали очень хороший хоккей, играли на равных, но соперник лучше воспользовался своими моментами, а мы чуть хуже. Жаль, что такое сильное поколение пацанов лишили мировых турниров", - сказал 18-летний Мичков.

"Знаю, что финал Чехия - Канада. Посмотрю, хоккей всегда интересен. Что дает больше - шесть матчей на юниорском уровне или в КХЛ? Конечно, на взрослом уровне. Это интереснее, лучше для моего развития - играть с мужиками, а не с юниорами", - подчеркнул хоккеист.

Изначально молодежный чемпионат мира 2023 года должен был пройти в Омске и Новосибирске. 28 февраля 2022 года в связи с событиями на Украине Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российские и белорусские сборные от выступления на соревнованиях под своей эгидой и лишила Россию права проведения турнира.