IIHF рассмотрит возможность проведения молодежного чемпионата мира в Новосибирске

В 2023 году мировое первенство среди молодежных команд должно было пройти в Новосибирске и Омске, но было перенесено в Канаду из-за ситуации на Украине

ТАСС, 5 января. Международная федерация хоккея (IIHF) на следующем конгрессе организации рассмотрит возможность проведения в Новосибирске молодежного чемпионата мира. Об этом сообщил в четверг глава IIHF Люк Тардиф, комментарий которого приводит журналист The Athletic Скотт Уилер в своем Twitter.

Молодежный чемпионат мира 2023 года проходит в Канаде. Изначально турнир должен был пройти в Омске и Новосибирске, но был перенесен из-за ситуации на Украине.

"Могли ли мы сыграть в Новосибирске, обеспечив безопасность болельщиков, игроков и персонала? Было ли это возможно? Это было невозможно. Конгресс на следующем встрече решит, возможно ли вновь организовать проведение турнира в Новосибирске", - сказал Тардиф.

28 февраля 2022 года в связи с событиями на Украине IIHF отстранила российские и белорусские сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Россия также лишилась права проведения ряда турниров - в 2023 году Омск и Новосибирск должны были принять молодежный чемпионат мира, а в Санкт-Петербурге должен был пройти чемпионат мира среди взрослых команд.